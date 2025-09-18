伝説の“虎柄”F1 GTRが現代に復活！マクラーレン・オートモーティブは2025年9月10日、日本市場のみを対象とした初の限定モデル、新型「McLaren 750S JC96（以下、750S JC96）」を発表しました。日本市場限定で発表されたマクラーレン新「750S JC96」ベースとなるマクラーレン「750S」は、2023年に発表された“スーパーシリーズ”に属するモデルです。先代の「720S」を大幅にアップデートし、軽量化や空力性能、ドライビングフ