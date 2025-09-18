俳優の笠松将さん（32）が17日、ファッションブランドのイベントに登場。笠松さんが、最近もらったという弟からの思わぬギフトを明かしました。今回、ブランドの店舗リニューアルに伴い、ギフトコーナーが新設されたことにちなんで、イベントでは“もらってうれしかったギフト・プレゼント”を聞かれると、笠松さんは「20代まではプレゼントをあげるのも、もらうのも好きじゃなかったんですけど、最近は年齢もありまして、人になに