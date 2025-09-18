◇パ・リーグソフトバンク3―2日本ハム（2025年9月18日みずほペイペイD）日本ハムが絶対負けられないソフトバンクとの直接対決で逆転負けを喫し、残り10試合でゲーム差は4.5に広がった。これでソフトバンクとの今季対戦成績は11勝13敗と負け越しが決定。ソフトバンクの優勝マジックは「7」となった。なお、3位・オリックスが西武に敗れたため日本ハムの2位以内が確定した。「残り10試合？何を言ったってもう10なんだから