【ニューヨーク共同】18日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は続伸し、午前10時現在は前日比55.10ドル高の4万6073.42ドルを付けた。米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ決定を好感した買い注文がやや先行した。