ロッテから秋限定の「カスタードケーキ＜贅沢果汁林檎＞」が2025年9月30日(火)全国発売されます。従来品の2倍（*1）の林檎ソースを閉じ込め、ふじりんご（*2）の甘みと香りを存分に楽しめるカスタードケーキです。おうちカフェや秋のティータイムにぴったりの贅沢スイーツで、とろける林檎ソースが心まで満たしてくれます。 ふじりんごの贅沢果汁をたっぷり閉じ込める 「カス