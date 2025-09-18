「広島２−７阪神」（１８日、マツダスタジアム）広島が阪神に完敗。今季の同戦は６勝１９敗で終了となった。“広島キラー”の大竹に５回２失点と試合をつくられ、今季だけで６勝を献上。先発・高は５回３失点で２敗目を喫した。リリーフ陣も失点を重ね、終始主導権を握られた。以下、新井貴浩監督（４８）の一問一答。−高は５回３失点。「最初、真っすぐがいつもよりちょっと球威がないのかなと感じたけど。まあまあ、相