YouTubeチャンネル『マニアック天気』にて、気象予報士の松浦悠真氏が『【１ヶ月予報】猛暑収まるも平年よりはかなり高い気温 そして前線＆台風で大雨』と題し、9月18日に発表された1ヶ月予報について詳しく解説した。松浦氏は、今後の1ヶ月は「全国的に高温が続き、さらには降水量も多くなる見通し」と述べ、秋雨前線や台風による大雨への警戒を呼びかけた。 松浦氏は冒頭、「この先1ヶ月も高温の予想となっております。そして