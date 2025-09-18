頼れるベテランの一打がチームの連敗を止めた。同点で迎えた9回。2死二塁で打席に入ったのは、途中出場の炭谷銀仁朗だった。「ベンチを出る時に監督がボソっと『送って銀（炭谷で勝負）かな』と言ったので『ほんとかな？』と思いながら、『絶対決めよう』と思っていました」。オリックス岩崎の投じた5球目フォークを左前へ運びチームを勝利に導いた。野手が3失策と守備が安定感を欠いた。炭谷は常々、自身が3年目に当時の打撃