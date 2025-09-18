【MLB】ドジャース5ー0フィリーズ（9月17日・日本時間18日／ロサンゼルス）【映像】 大谷、豪快弾後に一瞬見せた“表情”9月17日（日本時間9月18日）に行われたロサンゼルス・ドジャース対フィラデルフィア・フィリーズの一戦で、ドジャース・大谷翔平が見せた豪快弾後の表情が話題となっている。8回裏、この回先頭で打席に入った1番大谷は、フィリーズ先発のヘスス・ルサルドに対し、積極的に打ちにいきながらもじっくり