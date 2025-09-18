Kis-My-Ft2の玉森裕太さん（35）が18日、東京・中央区で行われた『カルティエ 銀座4丁目ブティック』オープニングイベントに登場。自分へのご褒美について明かしました。ブランドにちなみ、“自分らしさを貫く一面が表れる場面”を聞かれた玉森さんは「好きなものは本当に長く好きなことが多いので、コンサートとかだとライブの衣装を作らせていただいているんですけれども。お花が好きなので、お花を絶対どこかに取り入れています