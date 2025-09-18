種子島で18日夕方、ビニールハウスの中で耕運機と支柱の間に男性が挟まれているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。 種子島警察署によりますと18日午後6時ごろ、西之表市国上にあるビニールハウスの中で、耕運機とハウスの支柱の間に近くに住む農業・河本健さん（75）が挟まれているのを、訪ねてきた親族が見つけ119番通報しました。 河本さんは病院に搬送されましたがおよそ1時間後に死亡が確認されまし