ベトナム帰還兵の悪夢を描く90年代の傑作『ジェイコブス・ラダー』(90)が4Kレストアされ、10月17日(金)より劇場公開されることが決定した。ティム・ロビンス演じるベトナム帰還兵のジェイコブは、今はニューヨークの郵便局に勤め、同僚の恋人ジェジーと暮らしている。しかし最近になって、敵の襲撃を受けた戦争時の凄惨な体験が悪夢となって蘇り、奇妙な出来事が次々と起こるようになる。戦友もまた同じような悪夢や幻覚に悩まされ