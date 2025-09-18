きょうの為替市場はＮＹ時間に入ってドル高が再び強まっており、ドル円は１４８円台に上昇している。この日発表になった米経済指標が強めの内容だったこともあり、米国債利回りが上昇し、ドル円の上げをサポートしている。 日米とも株式市場が堅調に推移していることもあり、円安の動きもドル円をサポートしているようだ。ユーロ円、ポンド円も堅調な動き。 USD/JPY148.13EUR/JPY174.20 GBP/JP