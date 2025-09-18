「阪神７−２広島」（１８日、マツダスタジアム）阪神が対広島６連勝でカード最終戦を終えた。阪神の、１９勝６敗という圧倒的な差になった。試合内容も、１５安打を集める攻撃による快勝。デイリースポーツ評論家・藤田平氏は、ここへ来ての攻撃力に２つの側面を感じ取る。◇◇まずは三回、森下の素晴らしい２ランから、試合が動き始めた。１打席目、ボール球を振らされるなどして、初対戦の高に三振を喫してい