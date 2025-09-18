◇セ・リーグヤクルト5ー0巨人（2025年9月18日神宮）ヤクルトの3番・内山が、約2カ月半ぶりに先発した高橋を攻守で盛り立てた。まずは初回の守備。2死一、二塁で岸田の遊撃の後方に落ちる詰まった左前打を処理すると、本塁へ好返球。二塁走者をアウトにした。「いいプレーができた。ハーフフライでちょっと難しかったけど、いい判断ができた」。初回を無失点でしのぎ、高橋も「（内山の好プレーで）うまく切り替えるこ