ボートレース芦屋の「ニッカン・コム杯」は１９日に開幕する。前検日の１８日にはエンジン抽選、スタート特訓などが行われた。平田さやか（４１＝東京）がエンジン抽選で手にした２１号機は、近況右肩上がりのエンジンで注目機の一つ。「チルトだけ下げてそのまま行った。めちゃ出て行くことはないけど、下がることもないし悪くなさそう。前節、江戸川を走っていたっていうのもあってか乗りやすかった」と表情も明るい。今節