悔しさが上回った。陸上の世界選手権６日目（１８日、東京・国立競技場）、女子２００メートル準決勝が行われ、日本記録保持者の井戸アビゲイル風果（東邦銀行）は２３秒１５で１組８位。同種目の日本勢で初となる決勝進出はならなかった。日本勢で１４年ぶりとなるセミファイナルの舞台だったが、本来の力を発揮できなかった。「後半にちょっと垂れてしまった。行かなきゃという思いが強すぎた」。レース直後には顔をしかめ「