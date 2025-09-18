パ首位のソフトバンクは１８日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に３―２の逆転勝ちを収め、優勝マジックを「７」とした。２位・日本ハムとの直接対決を制して、ゲーム差は今季最大の「４・５」に拡大。このカードの対戦成績を１３勝１１敗とし、シーズン勝ち越しも決めた。試合は今季チーム勝ち頭の１２勝を挙げている先発・大関が立ち上がりから不安定で、３回途中降板。ベンチは早めの継投策に打って出て、試合を落ち着かせた