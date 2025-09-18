ボートレース宮島の「ルーキーシリーズ第１６戦第１１回スカパー！・ＪＬＣ杯」は１８日、準優３番勝負が争われた。杉山喜一（２６＝静岡）は準優１０Ｒで地元の大原祥昌との道中の競り合いを制して２着で優出に成功。「メチャクチャ伸びるとかではないのだけど、５日目は伸びが良くなってましたね。ターンも重いけど押し感があって前に進みます」と舟足も上々だ。予選２日目８Ｒの不良航法による減点に苦しんだが「いったん