女子3000m障害のチェムタイコーチが証言「彼女は今は大丈夫だ」心配された東京五輪女王に光が差し込んだ。陸上世界選手権東京大会（国立競技場）の女子3000メートル障害決勝で転倒し、途中棄権した2021年東京五輪金メダリスト、ペルース・チェムタイ（ウガンダ）。地元メディアによると病院に緊急搬送されたが、回復に向かっているという。17日に行われた決勝。バックストレートで悲劇は起きた。先頭集団を走っていたチェム