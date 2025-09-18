º£µ¨¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÇÂçÇúÈ¯Ãæ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¤Ë²¤½£Ê£¿ô¥¯¥é¥Ö¤¬¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ØLa Gazzetta dello Soort¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë25ºÐ¤Î¥»¥ë¥Ó¥¢ÂåÉ½FW¥É¥¥¥·¥ã¥ó¡¦¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤ÏÍè²Æ¥Õ¥ê¡¼¤Ç¥¯¥é¥Ö¤òµî¤ë²ÄÇ½À­¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£2022Ç¯1·î¤Ë¥Õ¥£¥ª¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Ê¤«¤é¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë´°Á´°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥ô¥é¥Û¥Ó¥Ã¥Á¤Ï¤½¤Î´üÂÔÄÌ¤ê²ÃÆþ¸å¤Ï¥¯¥é¥Ö¤Î¥¨¡¼¥¹¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¤·¤«¤·¡¢½ù¡¹¤Ë½øÎó¤òÍî¤È¤¹¤È¡¢º£²Æ¤Î°ÜÀÒ