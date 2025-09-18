カラバオカップ3回戦でノッティンガム・フォレストはイングランドの実質2部であるチャンピオンシップに所属するスウォンジーと対戦し、2-3の逆転負けを喫した。前半のうちに新加入のFWイゴール・ジェズスが2ゴールを挙げ、いい試合の入りを見せたフォレストだったが、68分に失点を許すと、後半ATにまさかの2失点。90+3分と90＋7分に失点を許し、2点のリードをひっくり返され、カラバオカップから姿を消すことになった。アンジェ・