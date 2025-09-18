チェジュ航空は、日韓線を対象としたセールを9月17日午前10時から23日まで実施する。設定路線と片道最低運賃は以下の通り。搭乗期間は9月30日から10月3日まで。チェジュ航空のウェブサイト、アプリで予約できる。・ソウル発着福岡（1,100円）、大阪/関西（1,300円）、静岡・広島・鹿児島（1,600円）、名古屋/中部（1,800円）、東京/成田（2,200円）、松山（3,800円）、函館（7,900円）