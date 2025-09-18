◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）女子８００メートル予選で、世界大会デビューとなった日本記録保持者の久保凛（１７）＝東大阪大敬愛高＝は２分２秒８４の３組７着で敗退し、日本勢初の準決勝進出は逃した。２連覇を達成した７月の日本選手権で、自身が持つ日本記録を１分５９秒５２に更新して挑んだ初の大舞台。今大会日本女子最年少の高校３年生はレース後、悔し涙を流したが、自国開催の声援を背に、たくましく走り