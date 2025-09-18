北海道・砂川市で2025年9月18日、クマの目撃が相次ぎました。いずれも、人がけがをするなどの被害はありません。18日午前11時ごろ、砂川市空知太付近の市道を車で走行していた50代の男性が、約20メートル先の道路上にクマ1頭がいるのを見つけました。クマは体長約1.5メートルで、その後やぶの中へ逃げて行ったということです。また、18日午後2時半ごろには、砂川市空知太西1条2丁目付近の国道12号で、路上にクマがいる