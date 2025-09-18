フライブルクの日本代表ＭＦ鈴木唯人が１８日、ブンデスリーガ取材のメディアラウンドテーブルに参加し、デンマークでつかんだゴール量産へのヒントについて明かした。デンマーク１部のブレンビーでは２シーズンで計２１ゴールを挙げ、ドイツへとステップアップした鈴木。清水時代はＪ１での３シーズンで５ゴールだったが、デンマークで花開いた得点感覚について語った。鈴木は清水時代より、ブレンビーがチーム状況によってチ