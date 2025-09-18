◆世界陸上第６日（１８日、国立競技場）男子４００メートル決勝が行われ、３大会連続出場の中島佑気ジョセフ（富士通）は、４４秒６２で大健闘の６位に入った。３００メートルの通過は８位（３２秒６７）だったが、残り１００メートルは決勝８人で最速の１１秒９５。優勝したケビナツヒビ（ボツワナ）の１２秒２０、２位のリチャーズ（トリニダード・トバゴ）の１２秒０５も上回り、唯一の１１秒台で走り切り、２人を抜き去っ