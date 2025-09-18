日本―英国第2試合のシングルスでプレーする内島萌夏＝中国・深セン（共同）【深セン共同】女子テニスの国別対抗戦、ビリー・ジーン・キング杯決勝大会は18日、中国・深センで1回戦が行われ、日本は英国にシングルスで2連敗を喫し、敗退が決まった。第1試合で柴原瑛菜（橋本総業）がソナイ・カータルに3―6、6―7でストレート負け。第2試合は内島萌夏（安藤証券）がケーティ・ボールターに2―6、1―6で完敗した。今大会は8