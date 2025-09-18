◇陸上世界選手権 6日目(18日、東京・国立競技場)34年ぶりの快挙となった男子400ｍ決勝進出を果たした中島佑気ジョセフ選手。この舞台でも見事な走りを見せ、日本歴代最高順位となる6位入賞を果たしました。レースを終えた中島選手は「自分でも驚いてるんですけど、やっぱり決勝進出を目標にしてきて。ようやく夢に見てきた決勝っていう舞台を、しかも国立で、地元東京で走ることができて幸せだった」と笑顔を見せます。しかしすぐ