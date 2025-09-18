中国外交部。（北京＝新華社記者／李賀）【新華社北京9月18日】中国外交部の林剣（りん・けん）報道官は18日の記者会見で、中国で今年、旧日本軍の細菌戦部隊を題材にした「731」など第2次世界大戦関連の映画が相次いで上映されていることについて、歴史を鑑（かがみ）とし、平和を守ることを人々に訴えるものだと強調した。林氏は次のように述べた。中国人民抗日戦争と世界反ファシズム戦争の勝利80周年記念活動を中国が盛大