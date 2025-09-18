１８日、映画「７３１」の上映が始まった北京市内の映画館に設置されたポスター。（北京＝新華社記者／謝剣飛）【新華社ハルビン9月18日】中国を侵略した日本軍の細菌戦部隊として知られる731部隊を題材にした映画「731」（英題:Evil Unbound）が18日、中国各地とオーストラリア、ニュージーランドなどで公開された。今年は中国人民抗日戦争と世界反ファシズム戦争の勝利80周年に当たり、公開日の9月18日は、中国人民抗日戦争の