Imwga: Meta 日常をキャプチャするMeta AI搭載メガネ。これは1つの本命でしょうか。2021年のRay-Ban Stories、2023年のRay-Ban Metaに続く、実質的に3代目となる第2世代Ray-Ban Metaが発表されました。見た目からはRay-Banのグラス、ということしかわからないのですが、電池が2倍持つようになり、カメラ解像度が3Kにアップしたアップデート版になります。