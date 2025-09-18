タレント・磯野貴理子が、山梨県の扇山に登ってきたことを１８日、自身のインスタグラムで報告した。「扇山山頂自分で作ったゴミは自分で持ち帰りましょう」と呼びかける木製の案内板の横で撮影した写真も添えた。「山頂近くは雲の中だった」と少し霧がかかったようになっており、「夏の山ごはん冷やし茶漬けと自家製ぬか漬け頂上で食べると、不思議と普段よりおいしい」と手作りのきゅうりと人参のぬか漬け、大きな焼き