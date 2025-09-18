¢¡Î¦¾åÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê18Æü¡¢Åìµþ¡¦¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡ËÃË»Ò400¥á¡¼¥È¥ë·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÀª¤È¤·¤Æ34Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÃæÅçÍ¤µ¤¥¸¥ç¥»¥Õ¡ÊÉÙ»ÎÄÌ¡Ë¤Ï44ÉÃ62¤Ç6°Ì¡£Á°²óÅìµþ¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿1991Ç¯Âç²ñ¤Ç7°Ì¤À¤Ã¤¿¹âÌî¿Ê»á°ÊÍè¤ÎÆþ¾Þ¤Î²÷µó¤ò¿ë¤²¤¿¡£ºò²Æ¤Î¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤ÏÍ½Áª¤Î¸åÈ¾¤ËÎÏ¤ó¤Ç½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤á¤º¡¢º£Ç¯¤â½ÕÀè¤Ï±¦ÂÀ¤â¤âÎ¢¤òÄË¤á¤Æ½ÐÃÙ¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â8·î¤ÎÉÙ»ÎËÌÏ¼¥ï¡¼¥ë¥É¥È¥é¥¤¥¢¥ë¤Ç¼«¿È½é¤Î44ÉÃÂæ¤È