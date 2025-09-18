■東京2025世界陸上女子400m決勝（18日、国立競技場）【一覧】9月13日開幕『東京2025世界陸上』日程＆出場選手女子400m決勝では女子400mハードルでオリンピック™2大会連続金メダルのS.マクローフリン（26、アメリカ）が出場し、世界歴代2位の47秒78をマークし、大会新記録で金メダルを獲得した。5レーンのマクロ―フリンは、スタートから飛び出すと前半から飛ばす。第3コーナーから最終コーナーにかけてトップに立つと、最