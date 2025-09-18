三井住友フィナンシャルグループ（ＦＧ）は、米証券大手ジェフリーズ・ファイナンシャル・グループを追加出資で持ち分法適用会社にした上で、投資銀行事業の合弁会社を設立する方向で調整に入った。新規株式公開（ＩＰＯ）など、日本企業の資金調達を国内外で一体的に支援できるようにする。両社は２０２１年に資本提携した。関係者によると、三井住友ＦＧは１４・５％の出資比率を２０％に引き上げる。ジェフリーズの時価総額