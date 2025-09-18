記者会見で、自民党総裁選への立候補を正式表明する林官房長官＝18日午後、国会自民党総裁選に立候補を表明した林芳正官房長官は18日のインターネット番組で、石破茂首相の退陣について「選挙に負けた。次の人に道筋を付けてから辞めるのは必定だった」と述べた。自民、公明両党が物価高対策として参院選公約に掲げた国民一律2万円給付案に関しては「私だったらやらなかったかもしれない」と否定的な見解を示した。首相の政権