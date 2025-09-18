れいわ新選組の高井崇志幹事長は１８日に国会内で開いた会見で、自民党総裁選（２２日告示、１０月４日投開票）などについて言及した。総裁選をめぐっては林芳正官房長官がこの日、正式に出馬表明。高市早苗前経済安全保障相は国会内で報道陣に対して出馬の意向を表明。１９日に会見を開き、自身の政策を発表するという。これで総裁選は茂木敏充元幹事長、小林鷹之元経済安全保障担当相、２０日に正式な立候補表明を予定して