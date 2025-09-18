お笑い芸人の小籔千豊（５２）が、１８日までにＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「ペラペラ小藪」を更新。芸人になるきっかけを語った。小籔の祖母が?教育おばあ?だったといい「そんな勉強してなかってんけど、大学行くもんやと思って高１くらいまでは勉強していた」という。しかし、当時通っていた大阪予備校の自習室から帰ろうとしたある時、大勢の受験生が勉強している姿を見て「俺なんで大学行きたいんやろう？」と思ったそう。