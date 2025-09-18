ローランドは、フルートの演奏スタイルで楽しめるデジタル管楽器「Aerophone Brisa」を2025年11月に発売する。市場想定価格は、250,000円前後。フルートの演奏スタイルで楽しめるデジタル管楽器「Aerophone Brisa」「Aerophone Brisa」は、フルートの演奏スタイルで楽しめるデジタル管楽器。「Aerophoneシリーズ」の最新モデルとなる。コンサートフルートやバスフルート、ピッコロ、ジャズフルートといったフルート系の音色はもち