陸上の世界選手権６日目（１８日、東京・国立競技場）、男子４００メートル決勝が行われ、中島佑気ジョセフ（富士通）は４４秒６２で６位。メダルには届かなかったが、堂々たる走りを披露した。１４日の予選で日本記録となる４４秒４４をマークすると、１６日の準決勝では後半に驚異の追い上げを披露。「準決勝でしっかり勝負することが今大会の目的であって、決勝に行くことが一番なので、そこに向けてもう一段階上げていきた