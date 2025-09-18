9月18日(木)、女優の菅井友香がパーソナリティを務めるラジオ番組「サントリー生ビールpresents『菅井友香の#今日も推しとがんばりき』（文化放送・毎週木曜日21時30分～22時）が放送。菅井が最近頑張ったこととして、友人たちと群馬県の水上温泉までドライブした様子を報告した。 -「一個一個達成できるとレベルアップした感じがして嬉しい」- 今回のドライブは、かつて共演したミュージカル『