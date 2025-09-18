◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日４―７ＤｅＮＡ（１８日・バンテリンドーム）中日は、逆転負けで３連敗。借金は今季最多１６まで膨らんだ。２位浮上の可能性が完全に消滅し、１９日にもクライマックスシリーズ出場の可能性が消滅する。３回に上林の右前適時打と、ボスラーの２点適時二塁打で逆転に成功した。だが、先発・涌井がリードを守り切れなかった。３―１の５回。テンポよく２死を奪ったが、蝦名に右前打を許すと、桑原を