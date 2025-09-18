きょうの為替市場、海外時間に入ってドルは一旦戻り売りに押されていたが、次第にドル高が優勢となっている。ドル円は買いが続き、１４８円台をうかがう展開。また、日米とも株式市場が堅調に推移していることもあり、円安の動きもドル円をサポートしているようだ。 明日は日銀決定会合が予定され、据え置きが確実視されている。一部からは、植田総裁は年内利上げの可能性を示唆するとの観測もあるが、早期利上げに慎