◇セ・リーグヤクルト5ー0巨人（2025年9月18日神宮）下半身のコンディション不良から約2カ月半ぶりに復帰した先発・高橋が、6回を5安打無失点。6月8日のソフトバンク戦以来の白星となる3勝目を挙げた。1軍マウンドは7月5日の中日戦以来。初回は「本当に緊張した」というが、2死一、二塁で岸田の左前打を処理した左翼の内山が好返球。二塁走者を本塁で刺してくれた好プレーで波に乗った。約3カ月ぶりの白星。「めっちゃ