◇セ・リーグヤクルト5ー0巨人（2025年9月18日神宮）ヤクルト・山田哲人が豪快な一発で金字塔を打ち立てた。2回無死で左翼へ10号ソロ。史上49人目の通算1000得点を達成すると同時に、自身の球団記録を更新する12年連続2桁本塁打をマークした。記念のボードを手にした背番号1は「この記録は自分の力だけじゃ達成できない。49人目と聞いて凄い数字なんだと。感謝の気持ちでいっぱい」と喜んだ。トリプルスリー3度の男