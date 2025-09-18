ファミリーマートでは、“ファミチキ食べ放題”の先行体験会が行われました。好きなものを満足いくまで食べられる、食べ放題。その極意をプロに聞きました。【写真で見る】タラバガニに和牛…約150種類の食べ放題「特に高価なのはタラバガニ」 食べ放題で10杯堪能した人も山形純菜キャスター:食べ放題といっても、いろんなジャンルがありますが、こんなアンケート結果があります。【特に人気の食べ放題】1位:焼肉2位:寿司3位: