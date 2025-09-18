きょう午後、茨城県では前線や湿った空気などの影響で発達した雨雲が相次いで通過し、各地で強い風を伴う大雨となりました。茨城県によりますと、この影響で、▼つくば市の木造2階建て建物が倒壊したり、住宅の屋根がはがれたりする建物の被害が4件あったほか、▼つくば市で国家公務員宿舎の解体工事現場の足場が倒壊、▼境町では工場資機材を運ぶクレーンが倒れ、▼ひたちなか市では倒壊した電柱が乗用車を直撃する被害もありまし