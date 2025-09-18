陸上の世界選手権東京大会は１８日、国立競技場で女子５０００メートル予選が行われ、日本記録を持つ田中希実（ニューバランス）は１組５位の１４分４７秒１４で予選を通過した。１５００メートルで失意の予選落ちを喫した田中が、５０００メートル予選では同組の山本有真（積水化学）との「共闘」で４大会連続の決勝進出を勝ち取った。「何かできることはありませんか」。前日に山本からこう切り出された。山本は今年４月、