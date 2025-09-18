7月にマジック界で“最も権威のある大会”といわれる『FISM』で、日本人初のグランプリに輝いたマジシャン・Ibukiさん（24）にインタビュー。マジック大会に出始めたきっかけや、パフォーマンスする上で大切にしていることなどを伺いました。■『FISM』とは、どんな大会？『FISM』は3年に一度、開催国を変えながら行われる世界大会。“マジック界のオリンピック”とも称され、6大陸での予選を勝ち抜いた代表者が技などを競います。